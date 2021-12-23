«Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе. Вот и все. И по-другому быть не может», — подчеркнул президент РФ.
Путин отметил, что Киев даже не делает попыток выполнить Минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе. Он напомнил, что в их тексте есть требование внести изменения в конституцию Украины, однако этого не происходит.
По словам Путина, когда Киев настаивал, чтобы представители ЛНР и ДНР подписали Минские соглашения, российской стороне пришлось выступить посредником и убедить их это сделать.
«Теперь с ними просто отказываются разговаривать, объявляют их террористами и говорят: "Разговаривать с ними не будем"», — возмутился он.
В 2014 году республики Донбасса заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Власти Украины начали военную операцию против них. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.