В ассоциации «Укркондпром» заявили, что работа кондитерских фабрик страны под вопросом: в случае нового подорожания газа производство конфет и других сладостей придется прекратить. Об этом 23 декабря написали РИА Новости

«Украинские кондитерские фабрики остановят работу в случае подорожания газа в январе, заявила ассоциация "Укркондпром"», — сообщает агентство.

На Украине заправляют все те же националисты, что жгли людей в Одессе - Путин © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Тем временем мэры украинских городов бьют тревогу, утверждая, что обещания президента Владимира Зеленского о том, что газ не будет дорожать остались лишь словами, и социальные объекты в их регионах уже испытывают дефицит.

Кстати, на днях о возможном банкротстве объявили Всеукраинская ассоциация пекарей и Ассоциация «Укрхлебпром». Они направили Зеленскому и Кабинету министров письмо, в котором просят предоставить им льготный газ на уровне 10-12 миллионов кубометров в месяц, либо — финансовую помощь, без которой остаться на плаву уже совсем скоро будет невозможно.

Пекари уточнили, что сейчас приобретают газ по цене 52 тыс. гривен за тысячу кубов, то есть по «европейскому ценнику».