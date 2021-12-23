Россия не допустит попыток представить ее стороной внутриукраинского конфликта, заявил 23 декабря в ходе пресс-конференции президент РФ Владимир Путин

Специальный режим для Донбасса на 10 лет. Что и зачем придумали на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Есть ли проблемы? Да, потому что в соответствии с Минскими соглашениями Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались», — сказал Путин.

Ранее Путин подчеркнул, что страны Запада, заявляя о нарушении Россией Минских соглашений, ни разу не пояснили, в чем характер этих нарушений.