По словам президента, РФ старается быть посредником в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают в Донбассе.
«Есть ли проблемы? Да, потому что в соответствии с Минскими соглашениями Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались», — сказал Путин.
Ранее Путин подчеркнул, что страны Запада, заявляя о нарушении Россией Минских соглашений, ни разу не пояснили, в чем характер этих нарушений.