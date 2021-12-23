Специальный режим для Донбасса на 10 лет. Что и зачем придумали на Украине
Специальный режим для Донбасса на 10 лет. Что и зачем придумали на Украине
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По словам президента, РФ старается быть посредником в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают в Донбассе.

«Есть ли проблемы? Да, потому что в соответствии с Минскими соглашениями Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. В Минских соглашениях такого нет, и мы на это не соглашались», — сказал Путин.

Ранее Путин подчеркнул, что страны Запада, заявляя о нарушении Россией Минских соглашений, ни разу не пояснили, в чем характер этих нарушений.

 