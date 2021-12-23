Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 23 декабря посетовал на то, что его украинский коллега Владимир Зеленский попал под влияние радикальных элементов

Погромное насилие. Украинские националисты подменили собой правосудие и закон © vesti.ua

Радикалы чувствуют себя на Украине вольготно. Они уже несколько раз показательно сжигали чучело Зеленского, нападали на Офис президента.

С точки зрения экспертов, Зеленский находится в затруднительном положении в вопросе выбора вектора отношений с ультраправыми формированиями, особенно в свете его попыток завоевать симпатии «радикально настроенного электората».

Так, по словам замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, украинский президент растерял поддержку русскоязычных и на этом фоне начал откровенно заискивать перед националистами, стараясь не ограничивать их деятельность. В свою очередь, Руслан Бортник объясняет нерешительность Зеленского тем, что радикалам покровительствуют внутренние силы, выступающие за дальнейшую милитаризацию страны, и ястребы в руководстве западных государств.