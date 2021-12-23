«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти, и вместо того, чтобы их исполнять, попал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как на Украине говорят, "нациков"", — сказал российский лидер.
Радикалы чувствуют себя на Украине вольготно. Они уже несколько раз показательно сжигали чучело Зеленского, нападали на Офис президента.
С точки зрения экспертов, Зеленский находится в затруднительном положении в вопросе выбора вектора отношений с ультраправыми формированиями, особенно в свете его попыток завоевать симпатии «радикально настроенного электората».
Так, по словам замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, украинский президент растерял поддержку русскоязычных и на этом фоне начал откровенно заискивать перед националистами, стараясь не ограничивать их деятельность. В свою очередь, Руслан Бортник объясняет нерешительность Зеленского тем, что радикалам покровительствуют внутренние силы, выступающие за дальнейшую милитаризацию страны, и ястребы в руководстве западных государств.