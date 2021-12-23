По словам олигарха, слухи о возможной подготовке госпереворота на Украине и его участии в этом, которые поддержал Зеленский, стали для него неожиданностью.
«Самая идея моего участия была абсолютно абсурдной», — заявил Ахметов.
Он отметил, что инициатива Зеленского по принятию антиолигархического закона не решает проблему коррупции на Украине.
«Я поддерживаю меры по борьбе с коррупцией в Украине. Но эту проблему не решить путем принятия спорных законов и составления списков "врагов народа"», — сказал Ахметов.
Он заявил, что он против нарушения прав человека и удушения свободы слова, и его каналы «Украина» и «Украина 24» продолжат предоставлять возможность высказаться как представителям власти, так и оппозиции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил, что получил информацию о готовящемся госперевороте, к участию в котором планировалось привлечь Рината Ахметова. Офис генпрокурора Украины объявил о проведении ревизии более 200 дел, в которых фигурируют компании «из орбиты влиятельного человека», скорее всего, Ахметова.