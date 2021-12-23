Президент Украины Владимир Зеленский под предлогом борьбы с олигархами пытается уничтожить любые проявления инакомыслия в стране, сказал украинский бизнесмен Ринат Ахметов в комментарии The Washington Post

«Ввергнуть страну в пожар». Отберет ли команда Зеленского активы Ахметова © РИА Новости,

«Самая идея моего участия была абсолютно абсурдной», — заявил Ахметов.

Он отметил, что инициатива Зеленского по принятию антиолигархического закона не решает проблему коррупции на Украине.

«Я поддерживаю меры по борьбе с коррупцией в Украине. Но эту проблему не решить путем принятия спорных законов и составления списков "врагов народа"», — сказал Ахметов.

Он заявил, что он против нарушения прав человека и удушения свободы слова, и его каналы «Украина» и «Украина 24» продолжат предоставлять возможность высказаться как представителям власти, так и оппозиции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-марафоне заявил, что получил информацию о готовящемся госперевороте, к участию в котором планировалось привлечь Рината Ахметова. Офис генпрокурора Украины объявил о проведении ревизии более 200 дел, в которых фигурируют компании «из орбиты влиятельного человека», скорее всего, Ахметова.