«Верховный суд вызывает вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к Зеленскому Владимиру Александровичу <…>», — говорится в повестке.
В иске от власти требуется обнародовать записи «прослушки» телефонных разговоров, которые якобы вел глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук с российскими чиновниками и представителями республик Донбасса.
Ранее стало известно, что депутаты Верховной Рады от «Европейской солидарности» заявили в Офис генпрокурора, Госбюро расследований и Службу безопасности Украины о государственной измене и финансирование терроризма Зеленским и его окружением.
Сам Порошенко недавно стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса.