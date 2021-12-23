Верховный суд Украины вызвал президента Украины Владимира Зеленского в суд по иску экс-главы государства Петра Порошенко. Об этом говорится в повестке суда, которую 23 декабря через сайт «Европейской солидарности» обнародовал адвокат бывшего президента Игорь Головань

«Верховный суд вызывает вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к Зеленскому Владимиру Александровичу <…>», — говорится в повестке.

«Иностранцы откровенно ржут». Зеленскому опять не получается победить Порошенко © Facebook, Петро Порошенко Виктор Медведчук с российскими чиновниками и представителями республик Донбасса.

Ранее стало известно, что депутаты Верховной Рады от «Европейской солидарности» заявили в Офис генпрокурора, Госбюро расследований и Службу безопасности Украины о государственной измене и финансирование терроризма Зеленским и его окружением.

Сам Порошенко недавно стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса.