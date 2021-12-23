Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал обвинения в адрес «Газпрома», заявив, что утверждения об использовании Москвой энергоресурсов в качестве инструмента влияния - вранье. Соответствующее заявление он сделал в ходе ежегодной пресс-конференции, транслируемой российскими телеканалами

«Правды здесь нет, пытаются поставить с "ног на голову", врут все время и наводят "тень на плетень"», — сказал Путин.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «Россия использует энергию как инструмент для политического давления». Он предположил, что РФ таким образом хочет обеспечить выдачи лицензии «Северному потоку-2».

Также руководство Польши заявляло, что ответственность за рост цен на газ в Европе несет «Газпром».

Многие политологи и экономисты связывают такую позицию Европы с публикациями украинских газовиков и политиков, которые в последнее время все активнее обвиняли Россию в манипулировании ресурсами, утверждая, что РФ прекратит транзит газа через Украину, тем самым лишив страну источников дохода.

Ситуацию ранее прокомментировал замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, у «Газпрома» нет контракта с ЕС на поставку газа, что делает любые обвинения надуманными.