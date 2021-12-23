«Дважды предприняли украинские власти с помощью силы решить вопрос на Донбассе. Дважды, хотя их уговаривали не делать этого. Я вот лично уговаривал [тогдашнего президента Украины Петра] Порошенко: "Только не военная операция!", а он: "Да, да" — и начал», — сказал Путин.
В декабре пятый президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко раскритиковал РФ указ Путина об отмене квот на товары из ДНР и ЛНР. По словам Порошенко, Украина должна потребовать от РФ отмены этого указа и отмены возможности для граждан ЛДНР получить паспорт РФ.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин предлагал Петру Порошенко помощь в восстановлении Донбасса, но тот отказался, потому что «находится под внешним управлением».