Российская сторона пыталась отговорить власти Украины от силового сценария в Донбассе. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря, транслируемой российскими телеканалами

«Дважды предприняли украинские власти с помощью силы решить вопрос на Донбассе. Дважды, хотя их уговаривали не делать этого. Я вот лично уговаривал [тогдашнего президента Украины Петра] Порошенко: "Только не военная операция!", а он: "Да, да" — и начал», — сказал Путин.

Не соблаговолите ли разбомбить? На Украине придумали, как еще больше отвратить от себя Крым и Донбасс © РИА Новости, sud.ua Петр Порошенко раскритиковал РФ указ Путина об отмене квот на товары из ДНР и ЛНР. По словам Порошенко, Украина должна потребовать от РФ отмены этого указа и отмены возможности для граждан ЛДНР получить паспорт РФ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин предлагал Петру Порошенко помощь в восстановлении Донбасса, но тот отказался, потому что «находится под внешним управлением».