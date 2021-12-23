Россия четко и ясно дала понять в контексте гарантий безопасности, что дальнейшее движение НАТО на восток для нее неприемлемо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции, которую 23 декабря транслировали российские телеканалы

Запад услышал Путина: Россия и США договорились о старте переговоров по безопасности © РИА Новости, Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

В Белом доме сообщили о начале рассмотрения предложений РФ. Также стороны договорились о начале переговоров по соглашениям РФ и США в январе 2022 года.

«В этой связи мы четко и ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо», — заявил президент, отвечая на вопрос журналистки о гарантиях безопасности для России.

Во время пресс-конференции он также отметил, что действия России будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям безопасности, а от обеспечения безопасности страны.