Ранее МИД РФ передал США проекты соглашений по гарантиям безопасности для России, включающие условие нерасширения НАТО на восток, в частности невключение в альянс Украины.
В Белом доме сообщили о начале рассмотрения предложений РФ. Также стороны договорились о начале переговоров по соглашениям РФ и США в январе 2022 года.
«В этой связи мы четко и ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо», — заявил президент, отвечая на вопрос журналистки о гарантиях безопасности для России.
Во время пресс-конференции он также отметил, что действия России будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям безопасности, а от обеспечения безопасности страны.