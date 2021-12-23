Российский лидер Владимир Путин 23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что дальнейшее продвижение НАТО на восток неприемлемо. Трансляцию вели российские телеканалы

«Ждать, когда долбанут»: Путин об угрозе, исходящей с Украины © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Как бы отнеслись американцы, если бы мы установили ракеты на границе между Канадой и США или на границе с Мексикой?», — возмутился Путин.

Он заявил, что США и НАТО должны дать гарантии того, что альянс не будет расширяться на восток.

«Надули! Просто нагло обманули! Пять волн расширения НАТО.<…> Вы должны нам дать гарантии и немедленно, сейчас», — высказался он.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел (МИД) РФ передало США проекты соглашений по гарантиям безопасности для России, включающие условие нерасширения НАТО на восток, в частности невключение в Североатлантический альянс Украины.