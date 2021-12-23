Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря, транслируемой российскими телеканалами, коснулся вопроса языковой политики Киева

«Потом — о языке (приняли закон на Украине), ну, просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторической территории. Вот, что происходит», — сказал президент.

Путин описал, что было бы на Украине, если бы не госпереворот © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

То есть граждане страны должны использовать во всех сферах жизни исключительно этот язык. А, например, телеканалы имею право вещать на других языках лишь 10% эфирного времени.

При этом судя по опросам больше половины украинцев родным считают русский.