«Потом — о языке (приняли закон на Украине), ну, просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторической территории. Вот, что происходит», — сказал президент.
Верховная Рада Украины приняла законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» 25 апреля 2019 года. Согласно этому документу, единственным государственным официальным языком в стране является украинский.
То есть граждане страны должны использовать во всех сферах жизни исключительно этот язык. А, например, телеканалы имею право вещать на других языках лишь 10% эфирного времени.
При этом судя по опросам больше половины украинцев родным считают русский.