«Россия никому не угрожает», — ответил Владимир Путин журналистке британского издания.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в подготовке «агрессии» против Киева. В Москве в ответ подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ и политические деятели распространяют алармистские заявления.
Ранее президент РФ отметил, что Россия не стремится к конфронтации ни с одной из стран, и назвал вопрос о «возможности вторжения на Украину» провокационным.
Также глава государства отмечал, что для России «красной линией» по Украине является создание угроз для безопасности страны, исходящих «с этой территории».