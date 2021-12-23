Россия не планирует нападать ни на одну страну, пояснил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции 23 декабря, которую транслировали российские телеканалы

«Россия никому не угрожает», — ответил Владимир Путин журналистке британского издания.

«Выдавливают русских с исторической территории». Что Путин сказал об Украине © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Ранее президент РФ отметил, что Россия не стремится к конфронтации ни с одной из стран, и назвал вопрос о «возможности вторжения на Украину» провокационным.

Также глава государства отмечал, что для России «красной линией» по Украине является создание угроз для безопасности страны, исходящих «с этой территории».