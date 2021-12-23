Президент РФ Владимир Путин рассказал, как западные страны в 2014 году давали гарантии украинскому лидеру Виктору Януковичу, однако в итоге пошли на организацию государственного переворота. Его слова прозвучали на пресс-конференции 23 декабря, трансляцию которой вели российские телеканалы

Кровавый госпереворот: Путин о том, что произошло на Украине в 2014 году © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

По его словам, Янукович готов был «хоть завтра» отойти от власти. Далее, продолжил Путин, должны были быть выборы и «неминуемая победа оппозиции».

Ранее в ходе своей пресс-конференции Путин заявил, что российскому руководству всегда удавалось находить общий язык с властями Украины, вне зависимости от их внешнеполитической ориентации.