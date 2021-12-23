«Президент Янукович же со всем согласился. Три министра иностранных дел: Польши, ФРГ и Франции дали гарантии мирного процесса, я разговаривал тогда с президентом США, по его инициативе, он меня попросил тоже поддержать этот процесс. Все согласились. Через день-через два — госпереворот. Зачем? Ответа нет. Ну зачем?», — заявил Путин.
По его словам, Янукович готов был «хоть завтра» отойти от власти. Далее, продолжил Путин, должны были быть выборы и «неминуемая победа оппозиции».
Ранее в ходе своей пресс-конференции Путин заявил, что российскому руководству всегда удавалось находить общий язык с властями Украины, вне зависимости от их внешнеполитической ориентации.