«Народные депутаты из "Европейской солидарности" заявили в Офис генпрокурора, Госбюро расследований и Службу безопасности Украины о государственной измене и финансировании терроризма Зеленским и его окружением», — рассказали там.
В партии считают, что во время нахождения Зеленского у власти «Украина утратила энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора».
Сам Порошенко недавно стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Экс-глава государства сообщил, что находится в Варшаве, где проводит запланированные встречи, и намерен вернуться домой в первой половине января. По словам его адвоката Ильи Новикова, Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря. На него он не пришел.