Депутаты Верховной Рады от партии пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заподозрили действующего главу государства Владимира Зеленского в государственной измене. Об этом сообщили 23 декабря на сайте политсилы

Герой на белом коне: Карасев сказал, что будет с Порошенко по возвращении на Украину © Петр Порошенко/Фейсбук рассказали там.

В партии считают, что во время нахождения Зеленского у власти «Украина утратила энергетическую независимость и начала покупать уголь у страны-агрессора».

Сам Порошенко недавно стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Экс-глава государства сообщил, что находится в Варшаве, где проводит запланированные встречи, и намерен вернуться домой в первой половине января. По словам его адвоката Ильи Новикова, Порошенко вызвали на допрос на 23 декабря. На него он не пришел.