Служба безопасности Украины (СБУ) заочно объявила о подозрении неназванному «руководителю частной военной компании Вагнер». Об этом сообщают 23 декабря «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

По данным Telegram-канала «Шептун», речь якобы об офицере ГРУ Дмитрии Уткине. Согласно данным украинских спецслужб, он якобы руководил военными действиями против военных т.н. АТО в Дебальцево Донецкой области в 2014-2015 годах. называют основателем и командиром группы Вагнера,



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https://www.rbc.ru/politics/13/12/2021/61b752449a79474dee66f64d Крыса в СБУ - кто она? Истинный заказчик «вагнеровцев» из санатория «Белорусочка» © кадр из видео задержания Подозреваемого намерены объявить в международный розыск. Ранее в декабре ЕС ввели санкции в отношении «ЧВК Вагнер». В МИД РФ подчеркивали, что частные военные компании не подконтрольны официальным властям Российской Федерации. Также Кремль отмечал, что военный конфликт в Донбассе — внутреннее дело Украины.