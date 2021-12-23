По данным Telegram-канала «Шептун», речь якобы об офицере ГРУ Дмитрии Уткине.
Согласно данным украинских спецслужб, он якобы руководил военными действиями против военных т.н. АТО в Дебальцево Донецкой области в 2014-2015 годах.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/13/12/2021/61b752449a79474dee66f64d
Уткину объявили подозрение по ч.3 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.5 ст. 27, ч.2. ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины (пособничество в ведении агрессивной войны).
Подозреваемого намерены объявить в международный розыск.
Ранее в декабре ЕС ввели санкции в отношении «ЧВК Вагнер».
В МИД РФ подчеркивали, что частные военные компании не подконтрольны официальным властям Российской Федерации. Также Кремль отмечал, что военный конфликт в Донбассе — внутреннее дело Украины.