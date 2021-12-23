Интересы Брежневой в Белоруссии представляет Белорусское общество авторов, исполнителей и иных правообладателей (БОАИП). Эта организация через суд потребовала у ЗАО «Торговый дом "Полесье"» компенсацию за использование песен артистки.
«В каждой цивилизованной стране существуют подобные организации. У нас отношения с российской организацией, которая занимается управлением правами. Соответственно, нам переданы права в том числе и на фонограммы Веры Брежневой, и право представлять ее интересы. Это мировая практика», — пояснил Сергей Миркин, заместитель директора БОАИП.
Назвать конкретную сумму претензий к «Полесью» он отказался, уточнив лишь, что с конкретной цифрой определились, исходя из судебной практики.
Между тем, представители торгового дома объявили, что уже выиграли суд, так как есть информация, что истец отказался от претензий.
«Мы выиграли дело», — отметили в торговом доме «Полесье».
Очередное заседание по делу назначено на 24 декабря.
ЗАО «Торговый дом "Полесье"» — компания, занимающаяся реализацией косметики, парфюмерии, продуктов питания, бытовой техники и хозтоваров, также предоставляет услуги общепита.