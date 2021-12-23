Певица украинского происхождения Вера Брежнева потребовала от белорусского торгового дома «Полесье» компенсацию за использование своей фонограммы. В то же время представители ответчика заявили, что дело уже решенное и суд они выиграли. Об этом 23 декабря написало белорусское издание Intex-press

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«В каждой цивилизованной стране существуют подобные организации. У нас отношения с российской организацией, которая занимается управлением правами. Соответственно, нам переданы права в том числе и на фонограммы Веры Брежневой, и право представлять ее интересы. Это мировая практика», — пояснил Сергей Миркин, заместитель директора БОАИП.

Назвать конкретную сумму претензий к «Полесью» он отказался, уточнив лишь, что с конкретной цифрой определились, исходя из судебной практики.

Между тем, представители торгового дома объявили, что уже выиграли суд, так как есть информация, что истец отказался от претензий.

«Мы выиграли дело», — отметили в торговом доме «Полесье».

Очередное заседание по делу назначено на 24 декабря.

ЗАО «Торговый дом "Полесье"» — компания, занимающаяся реализацией косметики, парфюмерии, продуктов питания, бытовой техники и хозтоваров, также предоставляет услуги общепита.