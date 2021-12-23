По их данным, от Киева также потребовали отмены санкций против оппозиционных медиа.
Ситуация обсуждалась на саммите Восточного партнерства в Брюсселе.
«Европейские лидеры выдвинули Зеленскому список предложений, чтобы разрядить ситуацию. В частности, там был пункт о том, что санкции СНБО против оппозиционных СМИ, включая санкции против "Страны" и трех оппозиционных телеканалов закрытых еще в феврале 2021 года, несправедливы и их нужно отменить», — сказал собеседник издания.
Он добавил, что «также в предложениях говорилось о том, что нужно освободить из под домашнего ареста Виктора Медведчука».
«По мнению европейцев эти меры помогут снять напряженность в отношениях с Россией, а также внутри Украины. Предложения публично не озвучивались и были переданы украинской стороне в конфиденциальном порядке», — заверил источник.
«Восточное партнерство» — совместная инициатива ЕС и шести партнеров: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. В июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в ней в связи с введенными Евросоюзом в отношении него ограничительными мерами.