На Украине депутаты Львовского и Ровненского облсоветов призвали президента Украины Владимира Зеленского переименовать Россию в Московию. Об этом сообщили 22 декабря представители пресс-службы местных властей

Фарион призвала перестать называть Россию «страной-агрессором» © lenta.ru Владимиру Зеленскому.

В обращении утверждается, что изменение названия Московского царства в 1721 году «является оправданием оккупации части территории современной Украины».

«Мы, депутаты Львовского областного совета, обращаемся к президенту Украины и Верховной Раде Украины с требованием восстановить историческую справедливость и в дальнейшем использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины, а в отношении граждан РФ соответственно употреблять «московиты», — заявили львовские депутаты.

В свою очередь депутаты Ровненского облсовета поддержали идею называть Россию Московией, но придумали другое название для россиян — «москвины».