Танцовщик, участник «Танцев со звездами» Жора Королев внезапно скончался в Польше в возрасте 34 лет. Об этом на днях сообщило польское издание SUPERexpress

Королев родом с Украины, но последние 18 лет прожил в Польше. Официально причина смерти его не была названа, однако местным журналистам удалось выяснить, что смерть молодого артиста могла наступить в результате сердечной недостаточности. Известно, что мужчина собирался на тренировку, но внезапно упал. Реанимировать его медики не смогли.

Основатель «Червоной руты» находится в критическом состоянии © lenta.ua Георгию (Жоре) Королеву было 34 года. Известность он получил после участия в проекте «Танцы со звездами», которых выходил на каналах TVN и Polsat.

Кроме того, артист снимался в польских сериалах, например, его можно увидеть в Egzamin z życia («Экзамен по жизни») или Pierwsza miłość («Первая любовь»).

Родную Украину Королев покинул в поисках возможностей профессионально развиваться в возрасте 15 лет. Сначала уехал в Германию, потом в Польшу. Артист представлял высший международный по латиноамериканским и стандартным танцам.