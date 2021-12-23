Королев родом с Украины, но последние 18 лет прожил в Польше. Официально причина смерти его не была названа, однако местным журналистам удалось выяснить, что смерть молодого артиста могла наступить в результате сердечной недостаточности. Известно, что мужчина собирался на тренировку, но внезапно упал. Реанимировать его медики не смогли.
Уроженцу Одессы, танцовщику Георгию (Жоре) Королеву было 34 года. Известность он получил после участия в проекте «Танцы со звездами», которых выходил на каналах TVN и Polsat.
Кроме того, артист снимался в польских сериалах, например, его можно увидеть в Egzamin z życia («Экзамен по жизни») или Pierwsza miłość («Первая любовь»).
Родную Украину Королев покинул в поисках возможностей профессионально развиваться в возрасте 15 лет. Сначала уехал в Германию, потом в Польшу. Артист представлял высший международный по латиноамериканским и стандартным танцам.