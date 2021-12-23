«Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые "понравятся" Вашингтону и другим натовским столицам, или которые под диктовку из Киева американцы хотят выставить в качестве требования для нас, как условие продолжения дальнейшей работы, то тогда это не получится», — заявил Рябков.
По словам российского дипломата, тогда РФ сделает вывод, что политической воли договариваться нет и все происходящее используется как «ширма для продолжения все той же политики по военному освоению территории Украины и других государств в антироссийских целях».
Ранее МИД РФ передал США проекты соглашений по гарантиям безопасности для России, включающие условие нерасширения НАТО на восток, в частности невключение в Альянс Украины.
В Белом доме сообщили о начале рассмотрения предложений РФ. Также стороны договорились о начале переговоров по соглашениям РФ и США в январе 2022 года.