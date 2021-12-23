Для России будет неприемлемо, если в ходе переговоров по гарантиям безопасности США попытаются использовать диалог с Россией как ширму для продолжения военного освоения Украины. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил 23 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков

«Если предусловием с американской стороны становится требование, чтобы мы осуществили те или иные мероприятия на собственной территории, которые "понравятся" Вашингтону и другим натовским столицам, или которые под диктовку из Киева американцы хотят выставить в качестве требования для нас, как условие продолжения дальнейшей работы, то тогда это не получится», — заявил Рябков.

Запад услышал Путина: Россия и США договорились о старте переговоров по безопасности © РИА Новости, Михаил Фомичев / Перейти в фотобанк

Ранее МИД РФ передал США проекты соглашений по гарантиям безопасности для России, включающие условие нерасширения НАТО на восток, в частности невключение в Альянс Украины.

В Белом доме сообщили о начале рассмотрения предложений РФ. Также стороны договорились о начале переговоров по соглашениям РФ и США в январе 2022 года.