Украинская певица Maruv (Анна Корсун) стала героиней шоу российского комика Антона Шастуна «Контакты». В ходе программы артистка рассказала несколько интересных историй о себе, например, как в Киеве у нее украли сумку Yves Saint Laurent, а еще призналась, что стала жертвой мошенников. Выпуск появился в YouTube 22 декабря

Эксперт объяснил, почему Украину никогда не примут в НАТО © пресс-служба президента Украины

«Будем звонить, я-то с украинского номера телефона, в роуминге, что, конечно, минус лавешка, но ради такого дела так уж и быть», — пошутила в начале эфира Maruv.

Когда разговор с ней дошел до контакта «Леша, бывший Стрекозы», певица сказала, что этот человек ее обманул и должен денег.

«Этот мне денег торчит — 60 тыс. евро. Со своей женочкой, кстати. Бог видит, не хотела я затрагивать эту тему, но есть такие ребята, они занимаются кинетическими декорациями, мы с ними хотели сделать выставку. Ребята взяли у меня денег и ничего не сделали. Уже есть решение суда, исполнительный лист отправили в какую-то там службу», — рассказала певица.

Она призналась, что даже хотела вернуть деньги с помощью коллекторов, но поняла, что действовать незаконными методами, которые те предлагают, она не готова.

«Пытки — не мой конек. Поэтому скажу так — не работайте с этими аферюгами, потому что они и вас кинут. Скорее всего, какие-то декорации они сделали, потому что фотки присылали, но успели кому-то распродать. Кафешки и рестораны города Москвы, имейте в виду — если увижу у вас свою какую-то декорацию, я могу прийти и забрать. Просто так сорвать со стены, и мне ничего не будет. Поэтому трижды подумайте, сотрудничать ли с этими аферюгами», — заявила исполнительница.

Артистка даже назвала конкретные имена этих людей — Алексей Легетский и Ольга Антоненко.

Maruv — певица украинская, но работает в России, у нее заключен контракт с Warner Music Russia. За это исполнительница критикуема радикалами, однако Maruv не обращает внимания на их выпады и продолжает строить свою карьеру на две страны.