Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что пришла к единой позиции по Северному потоку - 2 с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом она заявила 22 декабря, передает РИА Новости

Анналена — «неопытный и вспыльчивый» министр © AP, Virginia Mayo Анналены Бербок и канцлера ФРГ Олафа Шольца были разногласия в вопросе «Северного потока-2».

Бербок заявляла, что газопровод не выполняет требований европейского энергетического права, однако теперь, по ее словам, им с главой правительства Германии удалось прийти к консенсусу.

«Есть у нас общая позиция. Хотя и не секрет, что мы в прошлом занимали по этому вопросу разные позиции, но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», — сказала Бербок.

Строительство газопровода «Северный поток-2» было завершено в сентябре, по данным Газпрома, он готов к запуску.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца рассмотреть санкции в отношении газопровода. В Кремле неоднократно подчеркивали, что политизация проекта недопустима.

Для сертификации швейцарскому оператору газопровода Nord Stream 2 AG необходимо зарегистрировать дочернюю компанию в ФРГ.