Ранее у новой главы МИД ФРГ Анналены Бербок и канцлера ФРГ Олафа Шольца были разногласия в вопросе «Северного потока-2».
Бербок заявляла, что газопровод не выполняет требований европейского энергетического права, однако теперь, по ее словам, им с главой правительства Германии удалось прийти к консенсусу.
«Есть у нас общая позиция. Хотя и не секрет, что мы в прошлом занимали по этому вопросу разные позиции, но как канцлер, так и я теперь четко заявили, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства», — сказала Бербок.
Строительство газопровода «Северный поток-2» было завершено в сентябре, по данным Газпрома, он готов к запуску.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца рассмотреть санкции в отношении газопровода. В Кремле неоднократно подчеркивали, что политизация проекта недопустима.
Для сертификации швейцарскому оператору газопровода Nord Stream 2 AG необходимо зарегистрировать дочернюю компанию в ФРГ.