«Наши крупнейшие месторождения газа достаточно истощены и находятся на финальной стадии эксплуатации. Мы так давно добываем, что опустошенность месторождений иногда достигает 80%», — говорится в материале.
Компания заверила, что работает над увеличением собственной добычи топлива, в том числе применяет новые технологии и управленческие подходы, постоянно изучает и разрабатывает перспективные участки недр.
В начале октября кабинет министров Украины поручил «Нафтогазу» и «Укргаздобыче» увеличить добычу газа в стране. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль говорил, что Украина планирует с 2025 года покрывать внутренние потребности в газе собственной добычей. А глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявлял, что собственную добычу газа на Украине можно увеличить до 25 миллиардов кубометров в год, и этого будет достаточно, чтобы страна стала энергонезависимой.
Тем временем, по данным «Укргаздобычи», за январь-ноябрь Украина добыла 12,49 миллиарда кубометров газа — на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.