Крупнейшие месторождения газа Украины опустошены на 80%. Об этом сообщила 23 декабря пресс-служба компании «Нафтогаз»

Тимошенко ушла от ответа на вопрос, стоит ли Украине закупать газ у России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Компания заверила, что работает над увеличением собственной добычи топлива, в том числе применяет новые технологии и управленческие подходы, постоянно изучает и разрабатывает перспективные участки недр.

В начале октября кабинет министров Украины поручил «Нафтогазу» и «Укргаздобыче» увеличить добычу газа в стране. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль говорил, что Украина планирует с 2025 года покрывать внутренние потребности в газе собственной добычей. А глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявлял, что собственную добычу газа на Украине можно увеличить до 25 миллиардов кубометров в год, и этого будет достаточно, чтобы страна стала энергонезависимой.

Тем временем, по данным «Укргаздобычи», за январь-ноябрь Украина добыла 12,49 миллиарда кубометров газа — на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.