Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ президента Владимира Зеленского о координирующей роли МИД во внешней политике не запрещает делать заявления о внешней политике страны, а наводит порядок в дипломатических отношениях Украины. Он написал об этом в Facebook 22 декабря

Зеленский ввел запрет на обсуждение внешней политики © пресс-служба Президента Украины Владимиром Зеленским указу №671/2021 «Вопросы координации внешнеполитической деятельности государства», все госорганы должны будут согласовывать любые вопросы внешней политики с МИД, а комментировать дипломатические решения может президент, премьер-министр и глава министерства иностранных дел.

Глава МИД подчеркнул, что по указу Зеленского на трех человек возложена ответственность именно официальных заявлений от имени государства, а вообще комментировать внешнюю политику Киева могут все желающие.

«Комментировать, выступать с разъяснением по внешней политике могут и будут разные люди, уполномоченные на это в установленном порядке. И попытки сейчас навязать мнение, что руководитель Офиса президента или спикер МИД не могут давать комментарии — это искажение реальности», — разъяснил Кулеба.

Он призвал аудиторию «не поддаваться на хайп».