Уровень коррупции в Албании доказывает то, что решение о непринятии Украины в НАТО было политическим и несвязанным со стандартами, которым Украина якобы не соответствует. Об этом 22 декабря заявил политолог Сергей Быков в эфире телеканала Ukrlive

«Это политическое решение стран членов НАТО (не принимать Украину в НАТО — ред.). И, к сожалению, не семи, а всех членов НАТО… Нам казалось, что на бухарестском саммите мы получим план действий по членству в НАТО… Мы его не получили… А кого приняли тогда в НАТО? Замечательное государство Албания, которое даже сейчас более коррумпировано, чем Украина. Поэтому говорить о том, что нам надо соответствовать каким-то стандартам для того, чтобы нас приняли, это полный бред. Никаким стандартам мы соответствовать не должны», — сказал он.

Тимошенко ушла от ответа на вопрос, стоит ли Украине закупать газ у России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее политолог Андрей Ермолаев заявил, что старые западные лидеры американского альянса, которые долгое время контролировали Европу финансово и технологически, включая стандарты НАТО, оказываются в роли отстающих, поэтому с помощью Украины пытаются замедлить Евросоюз.