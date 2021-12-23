«Это политическое решение стран членов НАТО (не принимать Украину в НАТО — ред.). И, к сожалению, не семи, а всех членов НАТО… Нам казалось, что на бухарестском саммите мы получим план действий по членству в НАТО… Мы его не получили… А кого приняли тогда в НАТО? Замечательное государство Албания, которое даже сейчас более коррумпировано, чем Украина. Поэтому говорить о том, что нам надо соответствовать каким-то стандартам для того, чтобы нас приняли, это полный бред. Никаким стандартам мы соответствовать не должны», — сказал он.
Поэтому, считает Быков, Украине должно быть «ультрафиолетово на то, что НАТО будет решать альянс по поводу Украины».
Ранее политолог Андрей Ермолаев заявил, что старые западные лидеры американского альянса, которые долгое время контролировали Европу финансово и технологически, включая стандарты НАТО, оказываются в роли отстающих, поэтому с помощью Украины пытаются замедлить Евросоюз.