Украина должна понять, что у нее нет другого выбора, кроме как просить Россию подписать контракт на продажу газа. Об этом 22 декабря в эфире телеканала «Наш» заявил аналитик Валентин Землянский

«Надо исходить из логики заключения контрактов… страшная вещь… с "Газпромом"! Давайте объективно посмотрим, какая разумная этому альтернатива, как писал классик. Объективно, у кого сегодня есть газ», — заявил эксперт.

Марунич ответил, почему на Украине высокие цены на газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При этом он отметил, что глава «Нафтогаза» Юрий Витренко в сложившейся кризисной ситуации с энргоресурсами на украинских предприятиях, предлагает бизнесу контрактоваться на январь по 60 тысяч гривен (около 170 тысяч рублей) за тысячу кубических метров при добыче по 600 гривен (около 1,7 тыс. рублей).

Ранее Землянский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский за все свое правление не сделал ни одного конкретного шага по восстановлению экономики страны. По его словам, власть в стране, где коррупция является «несущей конструкцией», никогда разрушать ее не будет.