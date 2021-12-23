Послы стран Большой семерки выразили разочарование из-за отказа комиссии назначить новоизбранного главу Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Об этом они сообщили в Twitter 22 декабря

«Послы G7 разочарованы отказом назначенных ВР членов отборочной комиссии Специализированного антикоррупционного прокурора определить победителем кандидата, набравшего больше всего баллов. Эта дальнейшая задержка является неоправданной и противоречит обязательствам Украины относительно назначения постоянного руководителя», — говорится в сообщении.

«Плюют в лицо Западу»: Зеленский и Ермак сорвали конкурс на главу САП © president.gov.ua

Конкурс на назначение нового главы САП длится уже более года.

На днях отборочная комиссия на Украине проголосовала за избрание новым главой САП детектива Национального антикоррупционного бюро Александра Клименко.

Клименко был признан, но не объявлен победителем конкурса — окончание заседания перенесено на неопределенный срок.

В 2020 году ушел в отставку бывший глава САП Назар Холодницкий. Специальная антикоррупционная прокуратура Украины все это время без руководителя.