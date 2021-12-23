«Послы G7 разочарованы отказом назначенных ВР членов отборочной комиссии Специализированного антикоррупционного прокурора определить победителем кандидата, набравшего больше всего баллов. Эта дальнейшая задержка является неоправданной и противоречит обязательствам Украины относительно назначения постоянного руководителя», — говорится в сообщении.
Послы призвали отборочную комиссию как можно быстрее собраться, чтобы завершить процесс назначения нового главы САП.
Конкурс на назначение нового главы САП длится уже более года.
На днях отборочная комиссия на Украине проголосовала за избрание новым главой САП детектива Национального антикоррупционного бюро Александра Клименко.
Клименко был признан, но не объявлен победителем конкурса — окончание заседания перенесено на неопределенный срок.
В 2020 году ушел в отставку бывший глава САП Назар Холодницкий. Специальная антикоррупционная прокуратура Украины все это время без руководителя.
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