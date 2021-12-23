«Порошенко сказал, что он вернется в январе, только он не сказал в каком году. Понятно, почему он уехал. Он хочет использовать эти двадцать дней, чтобы защита обжаловала подозрение. Возможно, его отменят или будет мера пресечения, удастся остановить этот процесс. Но это мало вероятно. Скорее всего, это начало сериала», — заявил он.
На прошлой неделе Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал.
Позднее Порошенко опубликовал видеообращение и сообщил, что сейчас находится в Варшаве. По его словам, он работает с союзниками, чтобы сформировать коалицию против России