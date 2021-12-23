Пятого президента Украины и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко предупредили, что вручат подозрение и предложили сбежать или оказаться за решеткой. Такое мнение в эфире телеканала «Наш» 22 декабря выразил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

Деньгами и делами. Власти Украины наступают на Порошенко © Facebook, Петро Порошенко

На прошлой неделе Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал.

Позднее Порошенко опубликовал видеообращение и сообщил, что сейчас находится в Варшаве. По его словам, он работает с союзниками, чтобы сформировать коалицию против России