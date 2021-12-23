По словам телеведущей среди экспертов бытует мнение, что Россия якобы предложит политические условия Украине в обмен на согласие продавать газ, если она обратиться с соответствующим предложением. У Тимошенко спросили, возможны ли переговоры, если вопрос не коснется политики.
«Давайте так. Сегодня и до конца отопительного сезона Украине никто газ не продаст. Потому что на рынке сложился огромный дефицит. Вследствие дефицита спекулятивно построили заоблачные цены. Это означает, что даже если бы кто-то захотел где-то сегодня этот газ купить, его купить негде. Поэтому такая высокая цена. И теперь речь заходит о том, что нам надо прекратить экспортировать газ», — заявила политик.
Ранее аналитик экспертного правительства Валентин Землянский заявил, что Украина должна понять, что у нее нет другого выбора, кроме как просить Россию подписать контракт на продажу газа.