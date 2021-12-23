Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украине не стоит ждать поставок российского газа до конца отопительного периода, но больше его взять неоткуда. Такое мнение 22 декабря она выразила в эфире телеканала «Наш»

Соратник Тимошенко признался в теплых чувствах к Гитлеру © Открытые источники

«Давайте так. Сегодня и до конца отопительного сезона Украине никто газ не продаст. Потому что на рынке сложился огромный дефицит. Вследствие дефицита спекулятивно построили заоблачные цены. Это означает, что даже если бы кто-то захотел где-то сегодня этот газ купить, его купить негде. Поэтому такая высокая цена. И теперь речь заходит о том, что нам надо прекратить экспортировать газ», — заявила политик.

Ранее аналитик экспертного правительства Валентин Землянский заявил, что Украина должна понять, что у нее нет другого выбора, кроме как просить Россию подписать контракт на продажу газа.