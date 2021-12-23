Украинская премия «Золотой хрен», ежегодно вручаемая за самое неудачное описание секса в литературе, в 2021-м не состоится. Официальная причина - жюри не нашло на нее достойных претендентов. Сообщение об этом 22 декабря появилось на странице награды в Facebook

«"Золотой хрен" имеет для вас плохую новость: в течение 2021 года в современном урклите не появилось текстов, достойных посоревноваться за эту высокую награду. С другой стороны, эта новость хорошая: секс в текстах укрлита существенно улучшился», — говорится в публикации.

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«Хреново», «Теперь ответственны за секс только мы сами», «Хрен вам, а не "Золотой хрен"», «Это все карантин, люди наконец имели время узнать, как выглядит нормальный секс», «Кому свой текст показать?» — отреагировали пользователи.

«Золотой хрен» — ежегодная украинская премия за самое плохое или безвкусное описание интимных сцен в художественной литературе. В качестве приза победители получают корень хрена.

В 2020 году награды удостоились сразу 7 авторов. Например, корень растения получила София Андрухович за произведение «Амадока». Секс в книге присутствует даже в описании дерева. Причем фантазии у автора оказались весьма нетривиальными, эксперты назвали их жесткими и девиантными.