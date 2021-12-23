Ранее из США на Украину прибыли два патрульных катера типа Island в рамках программы продажи другим государствам неиспользуемой военной техники и имущества. Ранее они неоднократно подвергались критике за то, что они устарели и ни на что непригодны. Тем не менее, они способны осуществить различные провокации.
Эксперт отметил, что даже флагманский корабль Шестого флота США Mount Whitney, который зашел с американским ракетоносцем Porter типа «Арли Бёрк», тоже находятся в разработке российских специальных сил и не являются угрозой экзистенциального характера, потому что в ракетной дуэли между кораблем и берегом всегда побеждает берег.
«Именно поэтому в штабе НАТО постоянно заявляют, что они проведут ряд спецопераций по уничтожению военных объектов, которые являются угрозой для боевых корабельных групп. Военные прекрасно понимают, что сегодня в акватории Черного моря ущемить интересы России невозможно», — указал Кошкин.
Но есть еще и информационно-политическая стратегия давления на Россию. Поэтому подарки Украине устаревших кораблей и выделение кредитов ставит целью превращение Украины в АнтиРоссию и расширить инфраструктуру блока НАТО, подвинув ее ближе к российским границам, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.