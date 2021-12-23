На сегодняшний день ресурса у Черноморского флота достаточно для нейтрализации любой угрозы, большой или маленькой. Если он справляется с ВМС США, то и с ВМС Украины тоже справится. Об этом рассказал военный политолог Андрей Кошкин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Кошкин: Великобритании нужна Украина для проникновения в Восточную Европу © vk.com, Андрей Кошкин

Эксперт отметил, что даже флагманский корабль Шестого флота США Mount Whitney, который зашел с американским ракетоносцем Porter типа «Арли Бёрк», тоже находятся в разработке российских специальных сил и не являются угрозой экзистенциального характера, потому что в ракетной дуэли между кораблем и берегом всегда побеждает берег.

«Именно поэтому в штабе НАТО постоянно заявляют, что они проведут ряд спецопераций по уничтожению военных объектов, которые являются угрозой для боевых корабельных групп. Военные прекрасно понимают, что сегодня в акватории Черного моря ущемить интересы России невозможно», — указал Кошкин.

Но есть еще и информационно-политическая стратегия давления на Россию. Поэтому подарки Украине устаревших кораблей и выделение кредитов ставит целью превращение Украины в АнтиРоссию и расширить инфраструктуру блока НАТО, подвинув ее ближе к российским границам, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.