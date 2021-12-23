«Если Зеленский хотел сыграть карту "я — ваш приговор", готовиться нужно было лучше и комплексно. И если он брал себе дополнительное время в несколько лет для того, чтобы подготовить почву именно в правовой плоскости, то там должно было быть больше аргументов», — заявила она.
По ее мнению, если дело Порошенко «окажется пшиком», то это будет для рейтинга Зеленского большим минусом.
Одним из главных лозунгов президента Зеленского стала фраза — «весна придет, сажать будем». Об этом он заявлял вскоре после того, как был избран на высший государственный пост. Спустя два с половиной года своего президенства Зеленский прокомментировал невыполнение своего обещания словами, что его якобы критикуют за вмешательство в дела правоохранителей, а с другой стороны требуют на них влиять.
На прошлой неделе Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал.
Позднее Порошенко опубликовал видеообращение и сообщил, что находится в Варшаве. По его словам, он работает с союзниками, чтобы сформировать коалицию против России.
Порошенко проходит подозреваемым по делу о закупках угля в ДНР и ЛНР. Его подозревают в госизмене и финансировании терроризма.