Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило обещать заключить под стражу бывшего главу государства Петра Порошенко, поскольку практика показала слишком слабую юридическую подоплеку. Такое мнение в эфире телеканала Ukrlive выразила политолог Александра Решмедилова

«Если Зеленский хотел сыграть карту "я — ваш приговор", готовиться нужно было лучше и комплексно. И если он брал себе дополнительное время в несколько лет для того, чтобы подготовить почву именно в правовой плоскости, то там должно было быть больше аргументов», — заявила она.

По ее мнению, если дело Порошенко «окажется пшиком», то это будет для рейтинга Зеленского большим минусом.

Одним из главных лозунгов президента Зеленского стала фраза — «весна придет, сажать будем». Об этом он заявлял вскоре после того, как был избран на высший государственный пост. Спустя два с половиной года своего президенства Зеленский прокомментировал невыполнение своего обещания словами, что его якобы критикуют за вмешательство в дела правоохранителей, а с другой стороны требуют на них влиять.

Адвокат Порошенко хочет привлечь Зеленского к делу о госизмене © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Позднее Порошенко опубликовал видеообращение и сообщил, что находится в Варшаве. По его словам, он работает с союзниками, чтобы сформировать коалицию против России.

Порошенко проходит подозреваемым по делу о закупках угля в ДНР и ЛНР. Его подозревают в госизмене и финансировании терроризма.