Экс-премьер-министр Украины, а ныне лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина могла бы сама себя обеспечить газом уже через 3 года, но при определенных условиях. Такое мнение 22 декабря она выразила в эфире телеканала «Наш»

«Чтобы увеличить добычу газа в Украине, нужна, во-первых, воля президента, потому что это должно стать стратегической и важнейшей программой развития энергетического сектора государства. Такой политической воли сегодня нет. Лицензии раздаются направо и налево», — заявила она.

Разумков раскрыл данные о стоимости обновления телеканала «Рада» © commons.wikimedia.org, телеканал "Рада"

Ранее политик заявила, что Украине не стоит ждать поставок российского газа до конца отопительного периода, но больше его взять неоткуда.