«Чтобы увеличить добычу газа в Украине, нужна, во-первых, воля президента, потому что это должно стать стратегической и важнейшей программой развития энергетического сектора государства. Такой политической воли сегодня нет. Лицензии раздаются направо и налево», — заявила она.
Во-вторых, по словам Тимошенко, не бюджетный банковский инвестиционный ресурс необходимо направить на «Укргаздобычу», которой также нужно дать лицензии на все разведанные месторождения. В таком случае, уверена экс-премьер, Украина будет обеспечена своим газом через 3 года.
Ранее политик заявила, что Украине не стоит ждать поставок российского газа до конца отопительного периода, но больше его взять неоткуда.