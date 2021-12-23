Член «антигосударственной организации» в Днепропетровской области тайно объявил себя новым президентом страны и сформировал «теневое правительство». Об этом 22 декабря сообщили на сайте Службы безопасности Украины (СБУ)

Циклы времени и Тайное мировое правительство. Астрология о переделе мира в XX веке © CC0, Pixabay

Он был пойман после того, как попытался склонить на свою сторону ветеранов боевых действий в Донбассе.

«На первом собрании добился избрания себя так называемым "президентом Украины". Другими решениями назначены "председатель Верховного совета", "премьер-министр", руководители силовых ведомств», — говорится в материале СБУ.

Во время обыска у мужчины нашли печати и бланки «нового правительства», «дипломатические паспорта» высокопоставленных должностных лиц и компьютерная техника с доказательствами антигосударственной деятельности.

Ему предъявили подозрение по статье о попытках свержения конституционного строя, максимальное наказание по ней предусматривает десять лет заключения в колонии.

В июне украинские спецслужбы раскрыли ячейку активистов, которые создали в Гуляйполе подпольный городской совет и агитировали за восстание в Запорожской области. Члены движения называли себя народовольцами, агитировали среди местных жителей за непризнание украинской власти и даже избрали себе «мэра» и «депутатов» фейкового горсовета.