Украинец, имя которого не раскрывается, длительное время собирал вокруг себя единомышленников, которых объединил во «всеукраинский национальный конгресс» и призвал к свержению действующей власти.
Он был пойман после того, как попытался склонить на свою сторону ветеранов боевых действий в Донбассе.
«На первом собрании добился избрания себя так называемым "президентом Украины". Другими решениями назначены "председатель Верховного совета", "премьер-министр", руководители силовых ведомств», — говорится в материале СБУ.
Во время обыска у мужчины нашли печати и бланки «нового правительства», «дипломатические паспорта» высокопоставленных должностных лиц и компьютерная техника с доказательствами антигосударственной деятельности.
Ему предъявили подозрение по статье о попытках свержения конституционного строя, максимальное наказание по ней предусматривает десять лет заключения в колонии.
В июне украинские спецслужбы раскрыли ячейку активистов, которые создали в Гуляйполе подпольный городской совет и агитировали за восстание в Запорожской области. Члены движения называли себя народовольцами, агитировали среди местных жителей за непризнание украинской власти и даже избрали себе «мэра» и «депутатов» фейкового горсовета.