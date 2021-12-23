Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что ему стало известно о миллионах гривен, которые были потрачены на концепцию обновленного парламентского телеканала «Рада». Об этом 22 декабря он заявил в эфире этого телеканала

«Мне показали концепцию реформирования телеканала "Рада". Где-то листков 25-30 формат А-4, где что-то там напечатано. Знаете, сколько стоит? 9 миллионов гривен (около 25 миллионов рублей — ред.)», — заявил Разумков.

Сотни тысяч украинок поставят на воинский учет © Facebook, Міністерство оборони України Петр Порошенко ворвался в студию во время прямого эфира. Он стал обвинять ведущих и гостя эфира — главу финансового комитета парламента, члена партии «Слуга народа» Даниила Гетманцева в том, что нынешняя власть затыкает оппозиции рты и «неправильно» тратит бюджетные деньги.

В частности, Порошенко заявил, что на финансирование телеканала «Рада» были «незаконно потрачены средства налогоплательщиков» Украины.

Его коллега по фракции Алексей Гончаренко позже сообщил, что на телеканал «Рада» из государственного бюджета дополнительно выделили 17 миллионов гривен (около 48 миллионов рублей). Эти средства планируют потратить на оплату услуг цифрового вещания, новую технику, годовые премии для 75 сотрудников, создание ток-шоу и дизайн студии. Решение утвердил бюджетный комитет.

Оппоненты действующей власти утверждают, что Офис президента хочет установить контроль над телеканалом «Рада», чтобы использовать его для собственного пиара.