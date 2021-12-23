Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 22 декабря раскрыл два сценария развития ситуации на границе с Россией - дипломатический и военный, передает nv.ua

«Было бы грандиозно»: Кулеба помечтал об отключении России от системы SWIFT © скриншот видео Facebook

Кулеба отметил, что проекты договоров о непринятии Киева в НАТО, которые в МИД России назвали новым словом в дипломатии, — это поднятие ставок чтобы зайти в переговоры с более выгодной позиции и получить что-то.

«А второй сценарий — это подготовка почвы для локальной вооруженной операции, а там будут смотреть по ситуации», — подчеркнул глава МИД Украины.

На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что руководство Украины сейчас демонстрирует непредсказуемые действия. Представитель Кремля констатировал проблемы в отношениях Киева и Москвы. По его мнению, двусторонние контакты были прерваны украинской стороной и теперь заморожены.