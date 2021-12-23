«Твой хоть не курит, а я со своим живу, как в курилке, постоянно дымит, рот не закрывается, так бы и дала бы сейчас промеж глаз», — крайне эмоционально говорит героиня Кравченко Валюха Будько в одном из видео.
Поделилась артистка и точным временем премьеры новых серий. Ранее представители картины уже оглашали дату показа первой серии сезона. Российские зрители увидят ее 27 декабря на телеканале «Россия 1». Теперь известно и время — 21.20.
Зрители ждали 7-й сезон сериала очень долго, предыдущие серии вышли в 2013 году, но выпустить новые у коллектива фильма никак не получалось: то мешали политические события, то пандемия. Однако все препятствия были преодолены и картина увидела свет. Украинские зрители уже увидели новые серии, на родине «Сватов» их начали транслировать с 20 декабря.