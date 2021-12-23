Уроженка Донецка, звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко приоткрыла завесу тайны вокруг нового сезона многосерийного фильма, показав несколько коротких отрывков из него. Соответствующие ролики она прикрепила к сториз своего Instagram 22 декабря

«Твой хоть не курит, а я со своим живу, как в курилке, постоянно дымит, рот не закрывается, так бы и дала бы сейчас промеж глаз», — крайне эмоционально говорит героиня Кравченко Валюха Будько в одном из видео.

Поделилась артистка и точным временем премьеры новых серий. Ранее представители картины уже оглашали дату показа первой серии сезона. Российские зрители увидят ее 27 декабря на телеканале «Россия 1». Теперь известно и время — 21.20.