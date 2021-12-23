Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся заключить под стражу лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко за государственную измену по делу о продаже угля, поскольку за него вступились США и Великобритания. Такое мнение в эфире телеканала Ukrlive выразил политолог Вадим Карасев

«Конечно, он вернется. А чего ему бояться? Даже [Виктора] Медведчука под тавром кума [Владимира] Путина только под домашний арест заключили. Что говорить про Порошенко, если за него уже вступилось и американское посольство, и посол Британии, которые предупредили украинскую власть, чтобы это было не политически мотивированное решение… И разве дело имеет серьезную доказательную базу? В 2015 и 2016 уголь был украинский», — заявил он.

При этом Карасев отметил, что Порошенко, вопреки ожиданиям Зеленского, может вернуться на Украину «героем и возможно даже на белом коне». Поскольку очевидно, что дело имеет слишком маленькие шансы для судебного приговора и процесса в целом.

Молчанов раскрыл, что означает преследование Порошенко © Facebook, Петро Порошенко Александра Решмедилова заявила, что дело против Порошенко имеет слишком слабую юридическую подоплеку. И если Зеленский хотел сыграть карту «я — ваш приговор», готовиться нужно было лучше и комплексно.

На прошлой неделе Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал. Позднее Порошенко опубликовал видеообращение и сообщил, что находится в Варшаве. По его словам, он работает с союзниками, чтобы сформировать коалицию против России