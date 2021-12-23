«Наши многомесячные усилия по возвращению к полному соблюдению режима прекращения огня окупились», — написал Ермак.
Он назвал договоренности «шагом к деэскалации на востоке».
«Ближайшие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть в Донбассе наконец восторжествует тишина», — заключил глава офиса украинского президента.
Накануне глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что Украина рассматривает два потенциальных варианта для мирного урегулирования конфликта в Донбассе: прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным или привлечение США.