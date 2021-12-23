ЛНР и ДНР предложили вернуть в ТКГ по Донбассу Медведчука
ЛНР и ДНР предложили вернуть в ТКГ по Донбассу Медведчука
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк
«Наши многомесячные усилия по возвращению к полному соблюдению режима прекращения огня окупились», — написал Ермак.

Он назвал договоренности «шагом к деэскалации на востоке».

«Ближайшие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть в Донбассе наконец восторжествует тишина», — заключил глава офиса украинского президента.

Накануне глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что Украина рассматривает два потенциальных варианта для мирного урегулирования конфликта в Донбассе: прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным или привлечение США.

 