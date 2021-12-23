Все стороны Трехсторонней контактной группы по Донбассу договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня в регионе. Об этом поздно вечером 22 декабря заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Facebook

ЛНР и ДНР предложили вернуть в ТКГ по Донбассу Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Он назвал договоренности «шагом к деэскалации на востоке». «Ближайшие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть в Донбассе наконец восторжествует тишина», — заключил глава офиса украинского президента. Накануне глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что Украина рассматривает два потенциальных варианта для мирного урегулирования конфликта в Донбассе: прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным или привлечение США.