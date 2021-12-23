Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань подал ходатайство о вызове в суд главу государства Владимира Зеленского в качестве свидетеля по уголовному делу о госизмене, связанному с незаконными поставками угля из Донбасса в 2014-2015 годах. Об этом защитник сообщил 22 декабря на своей Facebook-странице

Молчанов раскрыл, что означает преследование Порошенко © Facebook, Петро Порошенко Ирину Верещук, депутатов Давида Арахамию, Даниила Гетманцева, Марьяну Безуглую и Федора Вениславского. По его словам, все эти люди неоднократно делали публичные заявления, что располагают сведениями о причастности Порошенко к нарушению закона.

«Надеюсь, эти законопослушные граждане добровольно явятся к следователям Государственного бюро расследований и представят правдивые свидетельства об известных им обстоятельствах дела», — написал Головань.

Сам президент Украины или его окружение заявление защиты Порошенко пока не комментировали.

Украинские власти заподозрили Петра Порошенко в госизмене в начале октября. Правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Эти материалы, по словам силовиков, доказывают сговор экс-президента с «сепаратистами», в том числе его причастность к закупкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса во время боевых действий.

На прошлой неделе Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал. Позже он пообещал вернуться на родину после окончания новогодних праздников.