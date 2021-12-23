Лошадь не трожь! Галкин запретил Пугачевой лезть к коню

Юморист Максим Галкин уже украсил семейный замок, где он живет с певицей Аллой Пугачевой и двумя детьми. В частности, у главного входа в дом появились небольшие ели в кадках, а также свое традиционное место заняла и главная новогодняя красавица. Об этом 23 декабря написала «Экспресс газета»

Добавилась к праздничной композиции и1,5-метровая лошадь-качалка, изготовленная по индивидуальному заказу. Она выполняет не только эстетическую функцию, но и вполне практическую: двойняшки Лиза и Гарри регулярно на ней качаются.

Друзья семьи поделились с журналистами историей, что не так давно оседлать огромного коня хотела и сама примадонна, но муж отговорил ее от этого эксперимента, побоявшись, что 72-летняя певица может получить травму.