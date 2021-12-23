Лошадь не трожь! Галкин запретил Пугачевой лезть к коню

В семье Галкиных-Пугачевых перед Новым годом традиционно появляется огромная ель, устанавливают ее возле мини-амфитеатра в римском стиле на садовом участке пары. В этом году лесная красавица у знаменитостей «ростом» 9,5 метров. Ее стоимость оценивается примерно в миллион рублей.
Добавилась к праздничной композиции и1,5-метровая лошадь-качалка, изготовленная по индивидуальному заказу. Она выполняет не только эстетическую функцию, но и вполне практическую: двойняшки Лиза и Гарри регулярно на ней качаются.
Друзья семьи поделились с журналистами историей, что не так давно оседлать огромного коня хотела и сама примадонна, но муж отговорил ее от этого эксперимента, побоявшись, что 72-летняя певица может получить травму.