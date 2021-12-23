Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит на днях разместила на своем YouTube-канале рецепт приготовления рождественских пампушек

«Я горжусь нашими пампухами! Кто бы что ни говорил, а украинские пончики самые вкусные среди мировой рождественской выпечки! Считаю, что каждая украинская хозяйка должна уметь готовить пампухи, чтобы сохранить и передать традиции детям!» — добавила блогер комментарий к видео.

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«Замешиваем тесто сперва лопаткой, а затем уже руками. Тесто не рвется, но при этом липковатое. Накрываем тесто полотенцем и отправляем в тепло на полтора часа», — порекомендовала блогер.

Для начинки нужно 200 граммов мака, сахар и варенье. Все это пойдет внутрь пампушки, чтобы сделать ее правильной формы, посоветовала Цвит, нужно сначала нарезать круги из теста.

«Чтобы сформировать круглую пампушку, кладем тесто в кулак так, чтобы начинка "утопилась" в руке, и собираем все тесто в одну точку. Кончики собираем по центру, получается мешочек, его округляем и сплющиваем», — рассказала блогер.

Дальше заготовкам нужно снова дать постоять в тепле, а потом жарить с двух сторон на растительном масле.