«Я горжусь нашими пампухами! Кто бы что ни говорил, а украинские пончики самые вкусные среди мировой рождественской выпечки! Считаю, что каждая украинская хозяйка должна уметь готовить пампухи, чтобы сохранить и передать традиции детям!» — добавила блогер комментарий к видео.
Для начала, рассказала в ролике Цвит, нужно замесить опару, состоящую из теплого молока, сахара, дрожжей и муки. Консистенция получившейся массы должна быть жидкой, как тесто на блины. Дальше опаре дают 30 минут «отдохнуть» в тепле, а затем к поднявшейся массе нужно добавить яйца, растительное масло и муку.
«Замешиваем тесто сперва лопаткой, а затем уже руками. Тесто не рвется, но при этом липковатое. Накрываем тесто полотенцем и отправляем в тепло на полтора часа», — порекомендовала блогер.
Для начинки нужно 200 граммов мака, сахар и варенье. Все это пойдет внутрь пампушки, чтобы сделать ее правильной формы, посоветовала Цвит, нужно сначала нарезать круги из теста.
«Чтобы сформировать круглую пампушку, кладем тесто в кулак так, чтобы начинка "утопилась" в руке, и собираем все тесто в одну точку. Кончики собираем по центру, получается мешочек, его округляем и сплющиваем», — рассказала блогер.
Дальше заготовкам нужно снова дать постоять в тепле, а потом жарить с двух сторон на растительном масле.