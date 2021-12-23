Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался приходить на допрос по уголовному делу о государственной измене. Это 22 декабря подтвердил адвокат политика Илья Новиков в эфире телеканала «Украина 24»

Молчанов раскрыл, что означает преследование Порошенко © Facebook, Петро Порошенко

По мнению Новикова, повестка была выписала неправильно, а само дело является шоу и преследованием оппозиции.

До этого другой адвокат политика Игорь Головань захотел вызвать свидетелем по делу о госизмене действующего президента Украины Владимира Зеленского. Помимо него, юрист захотел видеть в суде и других политиков, в том числе вице-премьера Ирину Верещук, депутатов Давида Арахамию, Даниила Гетманцева, Марьяну Безуглую и Федора Вениславского.

Украинские власти заподозрили Порошенко в госизмене в начале октября. Правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Эти материалы, по словам силовиков, доказывают сговор бывшего президента республики с «сепаратистами», в том числе его причастность к закупкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса во время боевых действий.

На прошлой неделе Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Госбюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его.