По его словам, Вильнюс не считает, что какие-либо переговоры должны начинаться по инициативе, с которой выступила Москва.
Глава ведомства отметил, что среди членов НАТО не ведется никаких разговоров о том, чтобы вывести войска альянса с литовской территории. Он подчеркнул, что в Литве верят в необходимость сохранять текущий уровень безопасности в регионе.
При этом Ландсбергис заявил, что единственные переговоры, которые в Вильнюсе хотели бы видеть, — по поводу усиления гарантий безопасности региона, который начинается от Черного моря в Румынии и заканчивается у Эстонии.
Помимо этого, литовский министр выступил за то, чтобы НАТО увеличила поставки оборонного вооружения на Украину.
На прошлой неделе МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.