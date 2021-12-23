Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 22 декабря в интервью The Times призвал НАТО игнорировать предложения России по гарантиям безопасности

Литва заявила о готовности снабдить Украину летальным оружием © РИА Новости, Мариус Баранаускас / Перейти в фотобанк

Глава ведомства отметил, что среди членов НАТО не ведется никаких разговоров о том, чтобы вывести войска альянса с литовской территории. Он подчеркнул, что в Литве верят в необходимость сохранять текущий уровень безопасности в регионе.

При этом Ландсбергис заявил, что единственные переговоры, которые в Вильнюсе хотели бы видеть, — по поводу усиления гарантий безопасности региона, который начинается от Черного моря в Румынии и заканчивается у Эстонии.

Помимо этого, литовский министр выступил за то, чтобы НАТО увеличила поставки оборонного вооружения на Украину.

На прошлой неделе МИД России обнародовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся призывы не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам-членам Североатлантического альянса не включать Украину в состав организации.