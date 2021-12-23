Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко 22 декабря в эфире телеканала «Украина 24» назвал три требования, которые должна выдвинуть страна в обмен на то, чтобы сохранить нейтралитет перед НАТО

Желание Украины вступить в НАТО может привести к катастрофе - оппозиция © пресс-служба президента Украины

«В этом пакете — теоретически обмен нашего нейтрального статуса, во-первых, на восстановление границ Украины 1991 года — Крым, Донбасс и вся государственная граница Украины должна быть передана в суверенную защиту Украины», — пояснил экс-глава СБУ.

Вторым условием Смешко назвал новое соглашение в дополнение к Будапештскому меморандуму. В нем Россия и другие ядерные страны должны прописать, что «если повторится ситуация с любой попыткой политического, экономического, военного, не только ядерного давления, то наступает а, б, в», заявил он. К документу должно присоединиться и НАТО, которое будет дополнительно гарантировать безопасность страны.

Третьим условием должно стать право Украины иметь двусторонние военные соглашения «не в рамках НАТО» с теми странами, которые готовы идти на сотрудничество.

«Эти все пакеты на стол класть и разговаривать», — заключил Смешко.