На созванном Россией неформальном заседании Совбеза ООН заслушали видеообращение 13-летней девочки из Луганска Фаины Савенковой, попавшей в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец», передает 23 декабря РИА Новости

Угодившая в базу скандального украинского сайта «Миротворец» девочка обратилась к генсеку ООН © dan-news.info

Подросток объяснила, что поводом для включения ее в базу «Миротворца» стало обращение в ООН с призывом не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Тогда же она записала видеообращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой повлиять на урегулирование ситуации в Донбассе.

После появления Савенковой на этом сайте, киберполиция Украины возбудила дело против «Миротворца» в связи с размещением на нем персональных данных. Администрацию ресурса обвинили по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Максимальное наказание по ней — арест до шести месяцев или лишение или ограничение свободы до пяти лет.