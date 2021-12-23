Киев отказался возобновить работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в Донбассе на новогодние праздники. Об этом заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова по итогам встречи Трехсторонней контактной группы (ТКГ), передают 23 декабря «Известия»

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Никонорова отметила, что, тем не менее, представители Киева буквально сражу же, без обсуждения и уточнения подробностей, ответили на данное предложение отказом.

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все стороны Трехсторонней контактной группы по Донбассу договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня в регионе. Он назвал договоренности «шагом к деэскалации на востоке».