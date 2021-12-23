По ее словам, при предварительном согласовании и соблюдении определенных эпидемиологических условий стороны могли бы открыть КПП.
Никонорова отметила, что, тем не менее, представители Киева буквально сражу же, без обсуждения и уточнения подробностей, ответили на данное предложение отказом.
Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все стороны Трехсторонней контактной группы по Донбассу договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня в регионе. Он назвал договоренности «шагом к деэскалации на востоке».