Обстановка похожа на предвоенное время, заявил эксперт.
«Риторика Запада агрессивна, нам угрожают чуть ли не превентивным ядерным ударом (будто бы они не понимают, что прилетит ответный удар), диалога по форматам Россия-НАТО и Россия-Вашингтон нет. Есть только контакты между двумя президентами, которые показывают, что слова расходятся с делами. Да, с Байденом мы вроде приходим к неким соглашениям, но проходит время, и эти соглашения до сих пор не выполняются», — сказал Леонков.
Россия предлагает реальные шаги по достижению международной безопасности, а в ответ не слышит ничего, кроме пустых заверений. Время для принятия решений на исходе, заключил эксперт.
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