Обстановка похожа на предвоенное время, заявил эксперт.

«Путин загнал НАТО в угол»: в США предложили ответ
«Путин загнал НАТО в угол»: в США предложили ответ
© РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

 

«Риторика Запада агрессивна, нам угрожают чуть ли не превентивным ядерным ударом (будто бы они не понимают, что прилетит ответный удар), диалога по форматам Россия-НАТО и Россия-Вашингтон нет. Есть только контакты между двумя президентами, которые показывают, что слова расходятся с делами. Да, с Байденом мы вроде приходим к неким соглашениям, но проходит время, и эти соглашения до сих пор не выполняются», — сказал Леонков.

Россия предлагает реальные шаги по достижению международной безопасности, а в ответ не слышит ничего, кроме пустых заверений. Время для принятия решений на исходе, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.