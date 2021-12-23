Россия ранее опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе. Америка пока отвечает молчанием, а продвижение НАТО на восток продолжается. Об этом в интервью Украина.ру рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков

Обстановка похожа на предвоенное время, заявил эксперт. «Путин загнал НАТО в угол»: в США предложили ответ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Риторика Запада агрессивна, нам угрожают чуть ли не превентивным ядерным ударом (будто бы они не понимают, что прилетит ответный удар), диалога по форматам Россия-НАТО и Россия-Вашингтон нет. Есть только контакты между двумя президентами, которые показывают, что слова расходятся с делами. Да, с Байденом мы вроде приходим к неким соглашениям, но проходит время, и эти соглашения до сих пор не выполняются», — сказал Леонков.

Россия предлагает реальные шаги по достижению международной безопасности, а в ответ не слышит ничего, кроме пустых заверений. Время для принятия решений на исходе, заключил эксперт.

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