Москва регулярно заявляла, что у нее есть военно-технические средства, чтобы обеспечить свою безопасность в вопросе военного освоения Украины. Если Вашингтон не уложится в сроки, возможны превентивные военные действия со стороны России, рассказал политолог Дмитрий Абзалов в интервью Украина.ру

Никто не будет играть в игру «мы угрожали, вы ничего не сделали, ничего не получилось». Москва понимает, что через 5-10 лет решать вопрос размещения войск НАТО на Украине будет крайне сложно, заявил эксперт.

«Еще раз. Срок поставлен. Если они ничего не сделают до января, возможны боевые действия. Это не шутки. Они реально рассматривают поставки вооружений и ударных беспилотников. Никто не будет смотреть, как они будут реализовать хорватский сценарий. Через пару месяцев туда навалят вооружений», — сказал Абзалов. Абзалов: Зеленский будет вынужден «проглотить» переговоры Байдена и Путина © president.gov.ua

На столе у Байдена лежит переговорная позиция миллионов на 300. «Игры закончились», заключил эксперт.

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