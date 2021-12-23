Как показывает практика, с американскими партнёрами возможен только жёсткий разговор, отметил эксперт.
«С одной стороны, Россия показывает жесткую позицию в лице МИДа и помощника президента Юрия Ушакова, с другой стороны, показывает переговорные возможности…России нужно, чтобы переговорная позиция была максимально адекватной и чтобы переговоры не растянулись на десятилетия, как по какой-нибудь системе ПРО. С другой стороны, Москва говорит, что готова работать по различным направлениям», — сказал Абзалов.
Москва показывает определенную гибкость и принципиально жесткие временные рамки, в который необходимо вписаться. Этот месседж Путин и сформулировал. Эксперт напомнил, что Россия не может ждать, пока в США пройдут следующие президентские выборы — гарантии безопасности ей нужны прямо сейчас.
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